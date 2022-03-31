Москва, , 22:22 — REGNUM Российскими средствами ПВО за последний день были сбиты один ударный вертолёт Ми-24 и четыре беспилотника, сообщил 31 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Запуск БПЛА «Фурия» Gov.ua

Украинский Ми-24 был уничтожен в 30 км к западу от города Изюм, БПЛА сбиты возле населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.

«Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 километрах западнее города Изюм, а также 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха», — сказал Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 28 военных объектов Украины.

Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и шесть районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил представитель Минобороны России.

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