Рим, , 22:13 — REGNUM С апреля 2022 года в Италии возобновится проведение так называемых «бесплатных воскресений», один раз в месяц (в первое воскресенье месяца) вход в государственные музеи и археологические парки будет свободным.

Джованни Боккаччо. Статуя у дворца Уффици

31 марта в Италии заканчивается действия режима «коронавирусной» ЧС.

Для посещения музеев и парков необходимо будет предъявить ковид-сертификат, доступный для привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. Масочный режим в закрытых помещениях временно сохраняется.