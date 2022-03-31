Москва, , 22:11 — REGNUM Утром при попытке эвакуации нацистов из города Мариуполь были сбиты два украинских вертолёта Ми-8, сообщил 31 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вертолёт Ми-8 Mil.ru

«Утром 31 марта киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Расчётом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой Республики, из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое.

Второй украинский Ми-8 — от попадания ракеты получил повреждения, уклонился в сторону моря, но потерпел крушение в 20 километрах от берега», — сообщил Конашенков.

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