Вашингтон, 31 марта, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Сериал об Оби-Ване Кеноби стартует сразу с двух эпизодов. Соответствующая информация появилась в ролике на YouTube-канале Star Wars 31 марта.

Скриншот YouTube Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби»

Так, создателям проекта пришлось перенести день премьеры с 25 на 27 мая 2022 года, однако бонусом для зрителей станет публикация сразу двух серий сериала в первый день. Причина переноса в настоящий момент не уточняется.

Напомним, что действия будущего сериала развернутся спустя десять лет после событий третьего фильма саги «Звёздные войны». Главные роли в проекте исполнят Юэн Макгрегор и Хейден Кристенсен.