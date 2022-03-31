Рим, 31 марта, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Создание общей оборонительной системы ЕС — важнейший шаг в процессе политического строительства в Европе, заявил 31 марта премьер-министр Италии Марио Драги.

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«Строительство общей обороны предполагает принятие общей внешней политики. Это означает, что все наши страны будут союзниками вечно», — сказал он.

Ранее Драги заявлял, что в ЕС нужно развивать не отдельные национальные армии, а единую общую, и призвал как можно быстрее выполнить в Италии норматив НАТО о 2% ВВП на военные расходы.