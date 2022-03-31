Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Директор ЦРУ Уильям Бернс получил положительный результат теста на коронавирус через день после встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает 31 марта The New York Times.

Уильям Бернс (сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State

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Во время встречи с Байденом Бернс соблюдал дистанцию и носил маску-респиратор N95, говорится в заявлении ЦРУ. При этом за день до этого директор разведывательного управления сдавал тест на COVID-19, который был отрицательным.

Ранее 60-летний Бернс прошел полную вакцинацию и получил бустерные дозы прививок от коронавируса. Испытывая легкие симптомы, он продолжит работать из дома.