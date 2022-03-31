Женева, Швейцария, 31 марта, 2022, 21:58 — ИА Регнум. О документальном подтверждении реализации Германией военно-биологической программы на Украине с целью опытов по смертельно опасным заболеваниям сообщил 31 марта российский постпред при отделении ООН и международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

AF.mil Биологическое оружие

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По его словам, этот факт подтверждён документами. «Её (программы Германии — прим. ИА REGNUM) целью является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка», — сказал Гатилов.

Добавим, выступление Гатилова было посвящено тому, что в ходе специальной военной операции ВС РФ на Украине вскрылись факты реализации здесь при участии и непосредственном кураторстве военных США опасных проектов военно-биологической направленности.

Российский дипломат сослался на документы Минобороны РФ, согласно которым на Украине сформировалась сеть из 30 биолабораторий, в которых проводятся опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств целого ряда смертельных болезней.