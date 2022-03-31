Владикавказ, , 21:55 — REGNUM Член ОП РФ, Член Общественной палаты Северной Осетии, председатель республиканского межнационального общественного движения «Наша Осетия» Владимир Лагкуев специально для ИА REGNUM прокомментировал перспективу проведения в ближайшее время в Республике Южная Осетия референдума о вхождении в состав РФ.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

«Решение о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России вчера озвучил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Конечно, было время, когда осетины были одним народом в Российской Федерации. Но потом советские политики решили нас разделить по принципу: «Есть кавказские горы, и поэтому южная часть Осетии остается в Грузии, а северная часть — в РСФСР». А так-то мы один народ, мы едины, и наше стремление к формальному объединению естественно. Все равно, все работают вместе, проводим вместе наши торжества и делим тяготы. И все, что происходит, наш народ проживает вместе. Осетины — единый народ, и его нельзя разделять. Границы были проложены неправильно, но когда был СССР, это было как-то не очень заметно. А сейчас братья не могут переехать через границу, нормально общаться», — рассказал Владимир Лагкуев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Так что решение о референдуме Южной Осетии о вхождении в состав РФ приветствую не только я, его приветствует весь народ, который называется «осетины». И не только осетины, потому что мы, жители Северной и Южной Осетии — многонациональное сообщество. Например, 40% жителей Северной Осетии — не осетины. Да в южной Осетии — то же самое. Так что считать, что на наших территориях живут только осетины — неправильно. Но многонациональный народ един в том мнении, чтобы республика была одна. В душе у каждого она всегда была и есть одна. Это политики разделили нас, отсюда распри, в том числе и государственного масштаба. Но при обычном бытовом общении мы никогда не разделяли, кто южный, а кто северный осетин. И мы хотели бы воссоединиться, общаться, чтобы на границе я мог бы предъявить свой российский, а не заграничный паспорт, это очень многому мешает. Поэтому, если идея объединения будет поддержана — мы будем только рады», — продолжил общественный деятель.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, как он представляет себе вхождение Южной Осетии в состав РФ — как отдельного субъекта, или через объединение с Северной Осетией, Владимир Лагкуев отметил: «Это будет так, как решат политики. А сейчас просто надо, чтобы этот вопрос был вынесен на обсуждение государственных структур — Парламентов наших республик, Общественной палаты Северной Осетии. Пусть решения принимаются на государственном уровне, а потом его утверждает Государственная дума Российской Федерации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 и 31 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о намерении республики войти в состав России и составить вместе с Северной Осетией — Аланией единый субъект федерации.

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