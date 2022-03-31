Рим, 31 марта, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Для организации более эффективной военной защиты ЕС «необходимо преодолеть существующую систему», при которой в каждой стране ЕС решения принимают самостоятельно, заявил 31 марта премьер-министр Италии Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

Необходимо усилить координацию в вопросах обороны, «договариваться о том, кто тратит, сколько тратит», отметил он.

Ранее Драги заявлял, что в ЕС нужно развивать не отдельные национальные армии, а единую общую, и призвал как можно быстрее выполнить в Италии норматив НАТО о 2% ВВП на военные расходы.