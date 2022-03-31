Рим, 31 марта, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Демонстрируя единство в поддержке Украины, западные страны тем самым защищают многополярный («многосторонний») мир и правила, сформированные после Второй мировой войны, сказал 31 марта премьер-министр Италии Марио Драги.

Imf.org Марио Драги

«Многостороннесть», по словам Драги, выражается в защите мира, и деятельность НАТО также является «многосторонней».

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 75 тысяч жителей Украины. На прием беженцев выделено 500 млн евро.

Представители большинства политических партийстраныв последние недели соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Арестовано имущество «российских олигархов» на сумму почти в миллиард евро.