Скопье, , 22:00 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по экономическим вопросам Фатмир Бютючи 31 марта заявил, что результаты переписи населения были оглашены в нужный момент и являются исходной точкой для формирования видения нового пути развития страны.

Северная Македония Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик заявил о необходимости работать над возвращением в страну эмигрантов и создания нового будущего для новых поколений.

Особую важность, по мнению Бютючи, представляют инфраструктурные проекты, которые повышают уровень и качество жизни.

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