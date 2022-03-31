Мурманск, 31 марта, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Мурманск прекратил сотрудничество с польским Щецином. Решение было принято сегодня, 31 марта, на очередной сессии горсовета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ранее мэр Шецина направил мурманским коллегам письмо с уведомлением о расторжении побратимских связей, установленных еще в 1993 году. Свой шаг градоначальник Шецина объяснил международной обстановкой, возникшей на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее калужский Обнинск лишился города-побратима в Литве.