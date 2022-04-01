1 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Абсолютно очевидно, что в российско-украинском конфликте не последнюю роль играет НАТО. Поэтому Турция как страна НАТО не является идеальной площадкой для ведения переговоров между Москвой и Киевом. Логичнее было бы видеть в этой роли Сербию.

Татьяна Стоянович, , 00:43 — REGNUM В Стамбуле 29 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации вокруг Украины. Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «в интересах всех добиться прекращения огня как можно скорее». После переговоров глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона впервые продемонстрировала конкретно сформулированное «стремление к компромиссу», а российская сторона решилась на «два ответных шага». Как уточнил потом заместитель министра обороны России Александр Фомин, один из этих двух шагов — кардинальное сокращение военной активности на киевском и черниговском направлениях.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Александр Фомин Минобороны России

Уже 30 марта спикер парламента Сербии Ивица Дачич в интервью российскому изданию «Известия» заявил о готовности Белграда предоставить Москве и Киеву площадку для ведения переговоров. «Сербия в любой момент готова предложить свои дипломатические услуги и дружеское отношение к обеим сторонам, если они пожелают этим воспользоваться», — сказал Дачич.

Будет ли Сербия как площадка для российско-украинских переговорах более удачным вариантом, чем Турция, в интервью ИА REGNUM рассказывает директор Института геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

ИА REGNUM: Как вы воспринимаете заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что для Москвы и Киева в настоящее время главное — достичь договоренности о прекращении огня?

Драгана Трифкович: Мне кажется, что для Российской Федерации главное добиться стратегического решения украинского вопроса, вернее, всех проблем, касающихся как взаимоотношений с Украиной, так и положения русских на Украине. Это всё то, что фактически и вынудило Россию начать операцию по демилитаризации и денацификации соседней страны. Поэтому только то решение, которое учтет стратегические интересы России и нейтрализует угрозы, исходящие от Киева, может в данный момент устроить Москву. Я считаю, что Россия как раз на этом в настоящее время и сосредоточена.

ИА REGNUM: Спикер парламента Сербии Ивица Дачич заявил на днях, что Белград готов предоставить Москве и Киеву площадку для ведения переговоров. Имеет ли Белград в этом смысле какие-то преимущества перед Стамбулом, из-за которых стоило бы подумать о переносе переговоров в Сербию?

Драгана Трифкович: Я считаю предложение о переносе переговоров в Белград хорошим. Сербская столица для России более подходящее место для ведения диалога с украинской стороной по нескольким причинам. Прежде всего, Сербия не является членом НАТО, в отличие от Турции. Сербия не состоит в военных союзах, и в этом смысле более логично было бы вести переговоры в нейтральной стране, такой, как Сербия. Несмотря на то, что речь идет о конфликте между Россией и Украиной, абсолютно очевидно, что в нём НАТО играет важную роль. В этом смысле Турция не зарекомендовала себя в роли беспристрастного посредника.

При этом Турция как суверенное государство и член Североатлантического альянса до сих пор особо и не старалась занять нейтральную позицию по поводу конфликта на Украине — она весьма отчетливо дала понять, что поддерживает украинскую сторону. Вспомним, что президент Турции и другие высокопоставленные лица в турецком правительстве неоднократно посещали Украину, выказывая открытую поддержку Владимиру Зеленскому. Также Турция подписывала с украинской стороной ряд военных договоров, поставляла ей вооружение, беспилотные летательные аппараты. По моему мнению, Турция этим дисквалифицировала себя в качестве страны-хозяйки российско-украинских переговоров.

С другой стороны, у Сербии относительно хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, и нельзя сказать, что она поддерживает одну или другую сторону в этом конфликте. Официальный Белград очень тщательно старался сохранить нейтральную позицию по отношению к событиям на Украине, так что Сербия могла бы быть хорошим местом для ведения переговоров на нейтральной площадке.

ИА REGNUM: Мы заметили, что сербские социальные сети очень бурно отреагировали на новость о том, что на переговорах в Стамбуле Россия достигла ряда «компромиссов» с украинской стороной, и поэтому военная активность на киевском и черниговском направлениях уменьшится. Многие это восприняли как поражение России.

Драгана Трифкович: Сербская общественность не получает полностью достоверную информацию о том, что происходит на Украине. Много информации сербские СМИ получают из западных источников, и она, по моему мнению, не отражает реальную картину происходящего. Я регулярно слежу за российскими источниками и замечаю, что информация, доступная на сербском языке, часто не совпадает с российскими новостными источниками. Так и слова Мединского и Фомина об итогах переговоров были представлены как своеобразное отступление России.

Они вызвали резко отрицательную реакцию в сербском интернет-сообществе. Общественность в Сербии ожидает, что Россия успешно закончит свою операцию и достигнет всех заданных целей.

Жители Белграда вышли на митинг за Россию. 04.03.2022 Никола Косович © ИА REGNUM

Позже появилась информация из западных источников, которые считают, что Россия никуда не отступает, а лишь перегруппировывается, и что ожидается продолжение операции.

На мой взгляд, сербская общественность не смотрит на специальную операцию России на Украине как на то, что должно как можно скорее закончиться независимо от результатов. Здесь людям очень важно, каковы будут результаты этой операции.

ИА REGNUM: Как вы видите возможное решение украинского вопроса?

Драгана Трифкович: Несмотря на то, что украинское руководство заявляет, что оно ведет борьбу за свою независимость, весь мир понимает, что Украина — это страна, которая управляется из Вашингтона. Поэтому важно создать условия для политических процессов, которые стабилизируют эту страну. До начала специальной операции Украина долгие годы находилась в состоянии политического кризиса, и это и привело к эскалации конфликта. Политическая стабилизация — это предварительное условие для развития нормальных экономических и любых других отношений.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Для России ключевым является вопрос военного нейтралитета Украины. Москва уже долгое время предупреждала, что для нее интеграция Украины в НАТО является красной линией, которую нельзя переступать. Само понятие «демилитаризация» указывает на то, что Россия не желает видеть военную инфраструктуру НАТО на своих границах. Демилитаризация и достижение политической стабильности фактически устранили бы угрозы, которые для России исходят с территории Украины.