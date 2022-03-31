Рим, , 21:41 — REGNUM Даже если поставки газа из России прекратятся, это не приведет к остановке «экономической активности» в Италии, заявил 31 марта министр по делам экологической трансформации Роберто Чинголани.

Вентиль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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При этом приостановку поставок он назвал «маловероятной».

В национальных хранилищах достаточно газа, отметил министр, не указав, о каком периоде (продолжения экономической активности) он говорит.

Как сообщалось ранее, 31 марта президент России Владимир Путин объяснил, как именно недружественные России страны смогут покупать газ за рубли. Новый порядок вступает в силу с апреля 2022 года.