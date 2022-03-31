Москва, 31 марта, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Дилогия «Бумер» повторно выйдет в российском кинопрокате. Информацию об этом опубликовал портал «Чемпионат» 31 марта.

Цитата из к/ф «Бумер». Реж. Сергей Буслов. 2003. Россия Стрельба

Так, обе картины появятся в кинотеатрах 21 апреля 2022 года. Повторный прокат фильмов будет организован компанией «Наше кино».

Напомним, что оригинальный фильм «Бумер» вышел в 2003 году и раскрыл историю четырёх друзей-бандитов. В съёмках ленты приняли участие Сергей Горобченко, Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин и Максим Коновалов.