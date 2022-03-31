Тирана, , 21:59 — REGNUM В албанском статистическом агентстве INSTAT сообщили о том, что за 2021 год ВВП страны увеличился на 8,54%. Это наибольший прирост ВВП с 2001 года. При этом в 2020 году ВВП страны сократился на 3,96%.

Рост ВВП Pixabay.com

Снижение ВВП в 2020 году было преимущественно связано с низкой активностью транспорта и промышленности, а также с почти полным отсутствием туристов.

Сообщается, что в 2020 году двузначный рост наблюдался почти во всех сферах, однако особо сильным был в торговле, транспорте, гастрономическом сектор, перерабатывающей и добывающей промышленности и энергетике. Самые низкие темпы роста производства зарегистрированы в сельском хозяйстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министра Косово обвинили в растрате €100 млн