Санкт-Петербург, , 21:29 — REGNUM 32-летний центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Хорватии по футболу Деян Ловрен пропустит воскресный матч с «Сочи», не успевающий восстановиться от повреждения.

Деян Ловрен Анна Нэсси

«Ничего по травмированным не изменилось. Не примет участие в матче Ловрен, который проводит обследование. Нужно понять, дополнительные методы лечения и восстановления. Барриос и Юри Алберто должны прилететь завтра. Крицюк продолжает реабилитацию, Одоевский тоже. Пока они не готовы», — цитирует главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака издание «Спорт-Экспресс».

Матч 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Сочи» — «Зенит» состоится в ближайшее воскресение, 3 апреля. Игра пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», а стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Деян Ловрен принял участие в восемнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.