Череповец, Вологодская область, , 21:29 — REGNUM Жителей Череповца, находящихся в запасе, стали обзванивать мошенники, сообщающие о проведении мобилизации, сообщает администрация города.

Медкомиссия в военкомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Сотрудники военкомата» просят явиться в местный военкомат якобы для дальнейшей отправки в район проведения спецоперации на Украине. В военкомате информацию о проведении мобилизации опровергли.

«Никакую мобилизацию мы не проводим. Компетентные органы разберутся, кто и для чего это делает», — цитирует представителей военного комиссариата официальный сайт Череповца.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ подписал указ о весеннем призыве в армию 134,5 тыс. человек.