Скопье, 31 марта, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Министр информационного общества и администрации Северной Македонии Адмирим Алити 31 марта рассказал журналистам о составе госсектора страны.

Цитата из к/ф «Мёртвые души». Реж. Леонид Трауберг. 1960. СССР Чиновник

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в государственном секторе работает 13% населения. В 1346 учреждениях заняты 132 088 человек, из них большая часть получала высшее образование. При этом средний возраст госслужащего — 46 лет.

Большая часть занятых в госсекторе работают в сфере образования. 55% чиновников — женщины, 73% — македонцы. При этом албанцы составляют всего 20,35% госработников при том, что, по последней переписи населения, их доля в числе резидентов составляет 24%, а в числе граждан Северной Македонии — 29,52%.