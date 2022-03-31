Доха, , 21:25 — REGNUM Издание Goal назвало национальную сборную Франции по футболу фаворитом грядущего чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Об этом 31 марта сообщили на официальном сайте издания.

Килиан Мбаппе (сс) Кирилл Венедиктов

«Килиан Мбаппе и Карим Бензема доказали, что стали грозной атакующей силой. Единственное, что может помешать французам на турнире, — консерватизм главного тренера сборной Дидье Дешама», — сказал в тексте.

Второе место в рейтинге фаворитов турнира заняла сборная Англии. Тройку лидеров замкнула сборная Бразилии под руководством Тите.

Сборная Франции, одержав пять побед и набрав восемнадцать очков, заняла чистое первое место в турнирной таблице группы D отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.