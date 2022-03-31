Москва, 28 ноября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

28 ноября

28 ноября 1941 года немецкие части прорвались к каналу Москва-Волга и начали переправляться через него у занятой ими Яхромы. Однако их дальнейшее продвижение оказалось сорвано силами советской 1-й Ударной армии.

28 ноября 1942 года войска Калининского фронта Красной армии взяли в окружение части немецкой великолукской группировки у Ширипина.

28 ноября 1943 года открылась Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, на которой было достигнуто соглашение об открытии союзниками второго фронта в Европе в мае 1944 года, а также вынесен ряд решений о послевоенном устройстве мира.

28 ноября 1944 года Ставка издала директиву командующему 2-м Белорусским фронтом о подготовке и проведении наступательной операции против пшаснышко-млавской группировки противника.

Войска 2-го Украинского фронта в Венгрии форсировали реку Тисса севернее Ньиредьхаза и освободили 14 населённых пунктов.