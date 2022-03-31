Лондон, 31 марта, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Поставки оружия на Украину будут увеличены Британией, сообщил 31 марта журналистам британский министр обороны Бен Уоллес.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

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По итогам международной конференции в Лондоне, Уоллес заявил:

«Количество поставляемых на Украину летальных вооружений увеличится».

При этом не только британцы намерены увеличить военные поставки Украине. Так, США стремятся вооружать Киев сильнее, ряд стран намерен помогать деньгами.

Что касается конкретно Британии, власти этой страны планируют поставлять Киеву артиллерийские системы более дальнего действия, а также нарастить поставки зенитных управляемых ракет, уточнил Уоллес.