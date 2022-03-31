Москва, , 21:23 — REGNUM Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики ведут бой за овладение населёнными пунктами Новобахмутовка и Новосёловка — 2, сообщил 31 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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В течение последнего дня войска ДНР ликвидировали более 50 украинских нацистов.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. Ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новосёловка — 2. За день уничтожено свыше 50 человек националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей», — сообщил Конашенков.

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