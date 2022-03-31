Москва, , 21:15 — REGNUM Наступающие части Народной милиции Луганской Народной Республики вышли к окраинам Северодонецка, сообщил 31 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что за день войска ЛНР продвинулись на два км, преодолевая сопротивление 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

«Подразделения войск Луганской Народной Республики продолжают наступательные действия на окраинах СЕВЕРОДОНЕЦКА, продвинувшись за день вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады на два километра. Уничтожено свыше 40 человек личного состава украинской бригады, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения», — рассказал Конашенков.

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