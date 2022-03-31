Скопье, 31 марта, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Статистическое агентство Северной Македонии 30 марта представило результаты завершившейся пять месяцев назад переписи населения, зданий и домашних хозяйств.

Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2002 Переписной лист Всероссийской переписи населения.2002)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 54,21% граждан назвали себя македонцами, 29,52% — албанцами, 2,35% — цыганами, 1,18% — сербами. Всего в переписи приняли участие 2 097 319 человек, из них резиденты — 1 836 713.

При этом среди резидентов доля македонцев выше и составляет 58,44%, албанцы — 24,3%, турки — 3,86%, цыгане — 2,53%, сербы — 1,3%, бошняки — 0,87%. 66% македонской диаспоры составляют албанцы.