Оттава, , 21:29 — REGNUM Канадский певец Шон Мендес выпустил новый видеоклип When You're Gone. Публикация ролика состоялась 31 марта на YouTube-канале артиста.

Шон Мендес Скриншот YouTube

Опубликованная работа представляет собой нарезку из концертных выступлений музыканта в различные периоды жизни. Примечательно, что When You're Gone стал уже вторым видеоклипом от Мендеса в 2022 году.

Напомним, что Шон Мендес начал музыкальную деятельность в 2013 году, публикуя различные кавер-версии популярных песен. В 2020 году певец представил свой четвёртый студийный альбом под названием Wonder.

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