Москва, 31 марта, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Угроза Третьей мировой войны становится всё реальнее. Об этом 31 марта заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный взрыв

«Именно Европа развязала Первую и Вторую мировую войну. Сегодня именно безответственная политика Запада ставит мир перед угрозой Третьей мировой войны», — сказал Коротченко.

Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал дать Москве гарантии безопасности ради избежание новых конфликтов, но Запад эту идею отверг.