Барселона, Испания, , 21:07 — REGNUM Как сообщает испанское издание AS, руководство каталонской «Барселоны» предпримет попытку подписать 27-летнего атакующего полузащитника «Ред Булл Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо после завершения следующего сезона.

По информации источника, «сине-гранатовые» отложить крупные трансферы на 2023 год, чтобы не вредить экономике клуба. Трансферная стоимость Ольмо, согласно данным портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Дани Ольмо принял участие в двенадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Кубка Германии на счету полузащитника 2 (1+1) очка по системе гол+пас в двух матчах.