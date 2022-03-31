Москва, , 21:02 — REGNUM 31 марта 22-летний атакующий полузащитник сборной Польши Себастьян Шиманьский вернулся в расположение московского «Динамо». Об этом 31 марта сообщило издание «Чемпионат».

Ароян против Шиманьского Алексей Колчин © ИА REGNUM

3 апреля «Динамо» в матче 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет в Краснодаре, а стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Себастьян Шиманьский принял участие в двадцати матчах чемпионата России, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что организация ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиге, приостановить действия своих контрактов до 30 июня 2022 года.