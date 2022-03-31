Женева, Швейцария, , 20:58 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 1 437 257 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3686 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 31 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 485 243 022 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 6 137 553 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 674 523 выявленных инфицированных и 3967 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.