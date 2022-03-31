Казань, , 20:58 — REGNUM 23-летний центральный защитник сборной Туниса по футболу Монтассар Талби вернулся в расположение казанского «Рубина». Об этом 31 марта сообщила пресс-служба российского футбольного клуба.

Игрок команды Зенит Артем Дзюба и игрок команды Рубин Монтассар Талби Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Монтассар Талби принял участие в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку.

Талби выступает за «Рубин» с 9 августа 2021 года после перехода из итальянского клуба «Беневенто» за 900 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость тунисского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро.

Завтра, 1 апреля, в Казани на стадионе «Казань Арена» «Рубин» в матче 23-го тура чемпионата России примет «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.