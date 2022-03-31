Санкт-Петербург, 31 марта, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда 28-летний опорный полузащитник сборной Колумбии Вильмар Барриос вернется в клуб.

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос

«Барриос прилетит сегодня ночью», — цитирует Медведева издание «РБ Спорт».

30 марта Вильмар Барриос сыграл за сборную Колумбии в матче 18-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Игра завершилась минимальной победой команды Барриоса со счетом 1:0 благодаря голу Хамеса Родригеса.

В текущем сезоне Вильмар Барриос принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей в игре со «Спартаком».

Барриос выступает за «Зенит» с 1 февраля 2019 года после перехода из клуба «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость колумбийского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.