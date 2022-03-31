София, 31 марта, 2022, 20:53 — ИА Регнум. В результате сильного ветра, обрушившегося на столицу Болгарии, в городе были повалены десятки деревьев. Об этом 31 марта сообщает болгарский информационный портал News.bg.

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По данным муниципалитета Софии, на данный момент зафиксировано падение более 50 стволов. Сообщается о поврежденных автомобилях и разорванных проводах электроснабжения. В этой связи местные власти призвали жителей воздержаться от прогулок по городу в целом и парках в частности.

Напомним, предупреждение об ураганном ветре в ряде регионов Болгарии было объявлено 30 марта. Как утверждают синоптики, угроза стихии в Софии будет сохраняться до 2 апреля.