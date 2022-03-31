Москва, 31 марта, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Грубое нарушение прав на свободу совести и вероисповедания, создающее условия для дискриминации верующих и эскалации насилия на Украине, заявляет Совет Российской ассоциации защиты религиозной свободы по поводу недавно внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов, дискриминирующих православных верующих.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Речь идёт о законопроектах № 7204 «О запрете Московского Патриархата на территории Украины», а также № 7213 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

«Властями Украины вновь предпринимается попытка использовать термин «РПЦ в Украине». Однако на территории Украины ни юридически, ни практически такой конфессии не существует. На Украине осуществляет свою миссию Украинская Православная Церковь, к которой относят себя большинство православных христиан страны. Призывая запретить ее деятельность на территории Украины, авторы этих законопроектов грубейшим образом нарушают права миллионов своих соотечественников и тем самым опровергают тот факт, что являются представителями народа в высшем законодательном органе страны», — указано в заявлении РАРС.

Совет напоминает, что с Московским Патриархатом Украинскую Православную Церковь объединяют духовная связь и историческая принадлежность, которые находятся вне области права.

«В контексте сложившейся в последние годы ситуации, связанной с легализацией украинских раскольничьих групп, это требование выглядит как неприкрытый призыв к очередной волне рейдерства и повсеместного захвата имущества епархий, храмов и монастырей, на которые РАРС и международные организации неоднократно обращали внимание в прошедшие годы», — подчеркивается в заявлении.

РАРС решительно осуждает попытки депутатов Верховной Рады Украины лишить Украинскую Православную Церковь легального статуса и призывает власти страны не допустить нарушения прав верующих, а также обращается с призывом к международному сообществу дать справедливую правовую оценку вышеупомянутым инициативам.