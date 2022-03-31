Челябинск, , 20:50 — REGNUM В ДТП на трассе в Челябинской области погибли два человека. Об этом сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.

ДТП

Pravovoyicentr.ru

По данным Накануне.Ru, авария произошла днём 31 марта на 286-м километре дороги Бирск — Сатка. По предварительным сведениям, «КИА Спектра» выехала на встречную полосу и там столкнулась с «Шевроле НИВА».

Водители обоих автомобилей скончались на месте. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Челябинской области тоже произошло трагическое ДТП. В результате него погибли три человека.