Лейпциг, Германия, 31 марта, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Как сообщает издание ESPN, немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» планирует продлить контракт с 24-летним атакующим полузащитником сборной Франции Кристофером Нкунку. Текущее соглашение футболиста с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Ранее сообщалось, что на Нкунку претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 27-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Нкунку перешел в «РБ Лейпциг» 18 июля 2019 года из парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста сборной Франции, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.