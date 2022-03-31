Москва, , 21:28 — REGNUM Концерт в честь 55-летия российского певца Филиппа Киркорова в Москве может не состояться. Соответствующей информацией поделился портал Woman.ru 31 марта.

Филипп Киркоров Цитата из видео «Филипп Киркоров — «Стеснение пропало» ПРЕМЬЕРА КЛИПА (2019)» пользователя StarPro. youtube.com

Основной угрозой для предстоящего события называется слабый спрос на билеты: в настоящее время в зале Государственного Кремлёвского дворца, в котором на конец апреля 2022 года запланировано шоу музыканта, пустует 1786 мест. Ожидается, что если концерт и состоится, то с огромным убытком для Киркорова из-за дорогостоящей аренды площадки и оборудования.

Ранее стало известно о текущем местонахождении Филиппа Киркорова. По словам ведущей Алёны Жигаловой, певец находится в Москве.

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