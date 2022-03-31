Москва, , 20:46 — REGNUM Телефонные переговоры на тему Нагорного Карабаха состоялись 31 марта у президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля. Президент РФ поговорил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сочи. 2021 Kremlin.ru

«Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Участники переговоров заявили, что договорённости по Карабаху от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. очень важны, их нужно последовательно выполнять.

Напомним, в Карабахе неделю назад произошло обострение: Ереван обвинил азербайджанских военных в нарушении границ.

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