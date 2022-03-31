Москва, , 20:41 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России» обратилась к правительству РФ с предложением внести изменения в образовательную программу, и вернуть в школу предмет «Логика», чтобы восстановить базу для понимания целостной истории России и сохранения исторической правды в новом поколении. Об этом журналистам заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Старшие школьники Mos.ru

«Мы считаем, что в образовательную программу школ необходимо вернуть предмет «Логика», который существовал и в царской, и в советской России. На первом этапе предлагаем разработать программу обучения, в которой можно было бы использовать советские наработки, а к реализации привлечь преподавателей, в том числе молодых, из региональных вузов. Возвращение «Логики» поможет не только повысить общий уровень грамотности, но и выстроить целостное понимание истории России и сохранить историческую правду, что в нынешних условиях критически важно для будущего страны», — сказал Антон Демидов.

Он также отметил, что включить предмет предлагается для учеников 7−8 классов школ по аналогии со введением обязательных занятий шахматами для учеников 1−4 классов в школах с 2020 года.

Напомним, в царской России предмет «Логика» входил в школьную программу. Большевики, начав революционную реформу образования, отменили изучение логики. В 1946 году Иосиф Сталин распорядился вновь включить предмет в школьную программу, но после его смерти школьную «Логику» вновь исключили.

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