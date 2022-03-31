Москва, 31 марта 2022, 20:39 — REGNUM В российских соцсетях нарастающим темпом распространяется фотография страницы военного билета одного из военнослужащих Вооруженных Сил России, на которой написано короткое стихотворение:
«Читай, укроп. В бою сгореть я рад
Смотри своим хайлом, пока что целым
Какой на мне записан автомат,
Какие были у меня прицелы.
Тебе ещё среди трусливых морд
С культями рваными вжиматься по окопам…
Я мёртв… Но даже в смерти зол и горд!
Всем мир! России — слава! Смерть укропам!»
Личные данные автора этих строк неизвестны. Фото сопровождается указанием о том, что владелец военного билета погиб, исполняя свой воинский долг во время операции по истреблению украинского нацизма.
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