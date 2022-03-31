Москва, , 20:39 — REGNUM В российских соцсетях нарастающим темпом распространяется фотография страницы военного билета одного из военнослужащих Вооруженных Сил России, на которой написано короткое стихотворение:

Военный билет

«Читай, укроп. В бою сгореть я рад

Смотри своим хайлом, пока что целым

Какой на мне записан автомат,

Какие были у меня прицелы.

Тебе ещё среди трусливых морд

С культями рваными вжиматься по окопам…

Я мёртв… Но даже в смерти зол и горд!

Всем мир! России — слава! Смерть укропам!»

Личные данные автора этих строк неизвестны. Фото сопровождается указанием о том, что владелец военного билета погиб, исполняя свой воинский долг во время операции по истреблению украинского нацизма.

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