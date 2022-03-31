Новороссийск, Краснодарский край, , 20:41 — REGNUM Министерство информации Донецкой Народной Республики проводит акцию «СтоимVместе», в рамках которой ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в городах-героях, молодёжь, жители России желают защитникам и жителям Донбасса скорейшей победы и мира.

Новороссийск Admnvrsk.ru

К жителям и защитникам Донбасса со словами поддержки обратился ветеран Великой Отечественной войны, Почётный житель города-героя Новороссийска Григорий Дмитриевич Коваленко.

«Дорогие жители Донбасса. Я, Коваленко Григорий Дмитриевич, участник Великой Отечественной войны. Освобождал Донбасс, освобождал Родину свою. Я никогда не мог подумать о том, что Украина будет с нами воевать. Мы задавили такого зверя, освободили нашу Родину и всю Европу от фашистов. Дорогие товарищи Донбасса, мы верим в вас, что вы сделаете то же самое. И победа будет за вами. Мы с вами стоим вместе!» — обратился фронтовик.

Фронтовик родился на Ставрополье в станице Воровско-Лесская. В январе 1943 года 17-летним юношей он был призван в армию. Защищал Отечество в составе 4-го Украинского фронта, 3-го Белорусского фронта, 1-го Прибалтийского фронта. Продолжил службу в армии и в мирное время. После увольнения с военной службы 35 лет проработал в Новороссийском морском пароходстве.

Григорий Коваленко отмечен орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», медалью Жукова и другими наградами.

Юнармеец из Новороссийска гордится тем, что родился и живет на героической земле.

«Мои соотечественники в годы Великой Отечественной войны проявили безграничную отвагу и мужество, защищая город от врага. Сегодня наша страна пытается искоренить нацизм, избавиться от геноцида и вернуть мир и благополучие в Донбассе. Я желаю жителям этой земли стойкости и веры. Мы с вами! Вместе мы непременно победим!» — отметил он.

Для увековечивания памяти народа-победителя ИА REGNUM к 75-летию Великой Победы реализовало проект «Города-герои», в котором рассказывается об истории присвоения звания, городах-героях, подвигах защитников.

Читайте по теме: 12 городов-героев и Брестская крепость