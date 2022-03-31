Лондон, , 20:35 — REGNUM 32-летний испанский универсальный защитник Сесар Аспиликуэта, как сообщает издание The Athletic, останется в лондонском «Челси» до лета 2023 года.

По информации источника, контракт Аспиликуэты с «Челси» был автоматически продлен до конца следующего сезона (до 30 июня 2023 года).

Ранее сообщалось, что «Барселона» намеревалась пригласить Аспиликуэту ближайшим летом, так как испанец мог покинуть лондонский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Сесара Аспиликуэты две результативные передачи в восемнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА защитник набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас в восьми матчах.