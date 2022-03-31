Тбилиси, 31 марта, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В Тбилисском сакребуло (муниципальном собрании) сеогодня не удалось переименовать Московский проспект в Киевский, сообщает 31 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

George Kvizhinadze Грузинский танец

Ещё 22 февраля оппозиционное «Единое национальное движение» потребовало изменить название Московского проспекта. Однако с тех пор «Единое национальное движение» и правящая «Грузинская мечта» так и не смогли выработать единую линию. Сегодняшнее заседание сакребуло, на котором, кстати, прозвучало требование вообще убрать из названий тбилисских улиц все без исключения русские города, в очередной раз переросло во взаимную перебранку.

Напомним, что проспект в советское время был назван Московским потому, что его возводили московские строители по проектам московских архитектурных организаций. В 2008 году «Единое национальное движение» уже требовало его переименования, правда, не в Киевский, а в Цхинвалский.