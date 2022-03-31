София, , 20:33 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Болгарии официально зафиксировано 1176 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом 31 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, в ряде регионов отмечено общее снижение заболеваемости, однако медики сообщают о случаях рецидива коронавируса в Софии, Варне, Сливене и других городах. Скончалось 14 человек.

При этом с 1 апреля на территории Болгарии отменяются последние карантинные ограничения, включая ношение масок в общественных местах и использование антисептиков.

По состоянию на 31 марта, общее число граждан Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,14 млн. Из них умерло 36 512 пациентов.