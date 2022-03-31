Барселона, Испания, , 20:33 — REGNUM 31-летний нидерландский таранный форвард «Севильи» Люк Де Йонг, выступающий за «Барселону» на правах аренды, покинет каталонский клуб после завершения текущего сезона.

Как сообщает издание Football Espana, руководство «сине-гранатовых» не заинтересовано в услугах нападающего, так как новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг находится в лучшей физической и игровой форме.

В текущем сезоне Люк Де Йонг принял участие в пятнадцати турах чемпионата Испании 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами. Суммарно на поле нидерландец провел 571 минуту.

«Севильи» выкупила Де Йонга у ПСВ из Эйндховена 1 июля 2019 года за 12,5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрфорварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.