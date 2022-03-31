Приштина, , 20:51 — REGNUM Французское издание Le Monde опубликовало интервью с премьер-министром Косово Альбином Курти. Интервью было посвящено влиянию украинского кризиса на регион Западные Балканы.

Дмитрий Медведев на военном параде в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем Правительство России

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По словам Курти,«связи сербов с русскими во всех сферах сильнее, чем можно предположить».

Так, 56% нефтяной промышленности Сербии принадлежит Газпрому, сербские СМИ, по мнению Курти, курируются «Спутником», 60% депутатов Народной Скупщины входят в состав группы сербо-российской дружбы.

Некоторые сербские правые политические организации в Косово Курти охарактеризовал как находящиеся «одной ногой в Москве и другой — в Белграде».

При этом политик назвал «использование косовского примера» президентом России Владимиром Путиным как аргумента признания независимости ЛДНР «проявлением российского империализма».

На вопрос о том, может ли украинский кризис привести к войне на Балканах Курти заявил, что Россия может использовать в этих целях Сербию, не задействуя свои резервы.

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