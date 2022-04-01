1 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 04:43 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с обращением, в ходе которого сообщил, что объединение с Россией — стратегическая цель республики, и в ближайшее время будут сделаны соответствующие шаги в этом направлении, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 31 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

«Нас будет больше, значит, мы будем сильнее. Россия — это сила!» — указывает Сергей Ш.

Многие пользователи встретили данную новость с большой радостью. Граждане отмечают, что ждали этого момента ещё с 2008 года, когда Грузия совершила акт агрессии против Южной Осетии и российских миротворцев.

«Да это же праздник какой-то! Большая семья снова собирается воедино! Об этом мы мечтали все эти 30 лет. Словно вечность прошла. Мало кто помнит, что в Советском Союзе все жили, как в семье. Все народы были равны и все друг друга уважали. Потом нас поссорили. Но партнёры уходят и приходят, а родственники есть родственники, их не выбирают. И это хорошо. Скоро мы снова соберём одну большую дружную семью!» — предрекает Александра К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Южная Осетия уже давно заслужила право являться полноценной частью Российской Федерации. Кроме того, она доказывает это и сейчас, ведь добровольцы из Осетии помогают жителям Донбасса очистить свою землю от нацистской нечисти.

«Весьма своевременно, я считаю. Добро пожаловать в нашу большую семью!» — пишет Константин Б.

«Так что нам может помешать принять их в свой состав? Осетины в 2008 году кровь свою пролили за свободу, как и жители Донбасса. Заслужили в полной мере быть вместе с нами», — уверен Иван М.

Часть людей полагает, что на фоне последних событий Грузия не должна возражать по поводу стремления Южной Осетии к тому, чтобы стать частью России.

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов © ИА REGNUM

«Ну, учитывая, как сейчас Грузия пытается всеми силами попасть в НАТО и Евросоюз, данное решение является вполне логичным для дальнейшего обеспечения безопасности республики. Грузии тоже рано или поздно придётся отказаться от своих претензий на эту территорию», — отмечает Денис М.

Ряд пользователей указывает на то, что Южная Осетия должна стать заразительным для остальных примером. Граждане указывают на то, что желание войти в состав Российской Федерации испытывают и другие независимые государства.

«Абхазию бы ещё к нам! Да и вообще, мы всех примем, кто к нам с душой, а не задом!» — пишет Анжела Ш.

«Чую, что в этот год, помимо Донецкой и Луганских Народных Республик, также присоединятся к России Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Харьковская области скоро уже бывшей Украины! А Южная Осетия станет просто вишенкой на торте, ведь фактически осетины ещё с 2008 года живут с Россией», — считает Volshebnik G.

«Раз уж пошла такая пьянка, то и про Приднестровье не забудьте. Они уже более 30 лет ждут, когда Россия вызволит страну из западни. Если большая семья соберётся снова вместе, то народы снова будут счастливы!» — указывает Сергей Л.

Напомним, 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил с обращением, в ходе которого сообщил, что объединение с Россией — стратегическая цель республики, и в ближайшее время будут сделаны соответствующие шаги в этом направлении.