Було-Марер , , 20:25 — REGNUM Город Було-Марер (провинция Нижняя Шебель, Сомали) занят 31 марта террористами группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Goobjoog News.

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Уточняется, что боевики захватили город, оттеснив федеральных силовиков за пределы его центра — к военной базе в Камбари. Эти события произошли в сотне километров от Магадишо.

Добавим, что на указанной военной базе сейчас размещёны силовики АМИСОМ — Миссии Африканского союза в Сомали.

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