Лион, Франция, , 20:24 — REGNUM 22-летний бразильский фланговый нападающий донецкого «Шахтера» Тете проведет остаток сезона во французском «Лионе» на правах аренды. Об этом 31 марта сообщили на официальном сайте «ткачей».

Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН Андрей Пронин © ИА REGNUM

Тете перешел в «Шахтер» 28 февраля 2019 года из бразильского футбольного клуба «Гремио» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, согласно данным портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги 2021/22 на счету Тете девять забитых мячей и одна результативная передачами в семнадцати турах. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА бразилец набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.