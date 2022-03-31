Лион, Франция, 31 марта, 2022, 20:24 — ИА Регнум. 22-летний бразильский фланговый нападающий донецкого «Шахтера» Тете проведет остаток сезона во французском «Лионе» на правах аренды. Об этом 31 марта сообщили на официальном сайте «ткачей».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов. ЗЕНИТ-ЛИОН

Тете перешел в «Шахтер» 28 февраля 2019 года из бразильского футбольного клуба «Гремио» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, согласно данным портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Украинской Премьер-лиги 2021/22 на счету Тете девять забитых мячей и одна результативная передачами в семнадцати турах. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА бразилец набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.